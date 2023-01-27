Yeni sezonu ile ekranlara dönen Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta? Merak ediliyor ve internet üzerinde yeni bölümler sıklıkla araştırılıyor. Yayınlandığı tarihten itibaren birçok izleyicinin dikkatini çeken Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta? Kısmetse Olur ne zaman yayınlanıyor?

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Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu, programın yeni bölümlerini kaçırmamak isteyen birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. Peki yeni bölümleri ile izleyiciler ile buluşmakta olan Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta? Kısmetse Olur ne zaman yayınlanıyor?

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Serinin yeni yapımı olarak izleyicileri ile buluşan Kısmetse Olur : Aşkın Gücü programı haftanın 6 günü olmak üzere "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" resmi YouTube hesabından yayınlanmaktadır. Youtube hesabı üzerinden yeni bölümleri yayınlanmakta olan Kısmetse Olur programı her akşam saat 18.30'da izleyicileri ile buluşuyor.

KISMETSE OLUR ÖYKÜ KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni yarışmacısının hayatı merak konusu oldu. Kısmetse Olur yeni yarışmacısı 27 yaşında Uzman Psikologdur. Yüksek Lisansını yeni bitiren yarışmacı şu an çalışmıyordur. Aklımda biri var diyen Öykü, kime talip geldiğini söylememiştir.