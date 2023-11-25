Tanıtımının yayınlandığı ilk günden beri heyecanla takip edilen Kısmetse Olur programı büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda Kısmetse Olur programına dair araştırmalar devam ediyor. Peki, Kısmetse Olur hangi günler? Kısmetse Olur ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?

Kısmetse Olur hangi günler? Kısmetse Olur ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?

Kısmetse Olur hangi günler? Sorusu, programı izlemek isteyen kişiler tarafından internet üzerinde aktif olarak araştırılmakta. Sunuculuğunu Öykü Serter'in yaptığı Kısmetse Olur : Aşkın Gücü programı büyük izleyici kitlesine hakim oldu. Sevilen program heyecanla takip edilirken sosyal medyada da gündem olmaya devam ediyor. Peki, Kısmetse Olur hangi günler? Kısmetse Olur ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?

KISMETSE OLUR HANGİ GÜNLER?

Serinin yeni yapımı olarak izleyicileri ile buluşan Kısmetse Olur : Aşkın Gücü programı haftanın 6 günü olmak üzere "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" resmi YouTube hesabından yayınlanmaktadır. Youtube hesabı üzerinden yeni bölümleri yayınlanmakta olan Kısmetse Olur programı her akşam saat 18.30'da izleyicileri ile buluşuyor.

KISMETSE OLUR ÖYKÜ KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni yarışmacısının hayatı merak konusu oldu. Kısmetse Olur yeni yarışmacısı 27 yaşında Uzman Psikologdur. Yüksek Lisansını yeni bitiren yarışmacı şu an çalışmıyordur. Aklımda biri var diyen Öykü, kime talip geldiğini söylememiştir.