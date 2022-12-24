Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü 8. bölüm ne zaman? Hangi günler var? soruları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Kısmetse Olur hafta sonu var mı? Kısmetse Olur ne zaman yayınlanıyor?

Öykü Serter'in sunumuyla Aşkın Gücü isimli formatıyla ilk kez yeni bölümleri ekrana gelecek yarışma programına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Yarışmayı takip etmek isteyenler ise hangi kanalda ve ne zaman başlayacağına ilişkin detayları merak ediyor. Peki, Kısmetse Olur hafta sonu var mı? Kısmetse Olur ne zaman yayınlanıyor? İşte detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR 8. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kısmetse Olur, 8. bölümü ile 20 Aralık Salı günü saat 18.30'da ekranlara gelecek.

KISMETSE OLUR NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı televizyonda değil, Youtube platformunda yayınlanıyor.

Yarışma Youtube'da "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" kanalı altında takipçilerinin karşısına çıkıyor.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü formatıyla ekranlara gelecek yarışma programı 12 Aralık Pazartesi, gününden itibaren saat 18.30'da yayınlanacak.

KISMETSE OLUR HAFTA SONU VAR MI?

Program, @kismetseoluraskingucu kanalından haftanın 6 günü saat 18.30'da yayınlanacak. Böylelikle Türkiye'de ilk kez, televizyonların en çok izlenen programlarından bir tanesi YouTube'a özel çekilerek yayın hayatını sürdürmüş olacak.

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA?

Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelecek fenomen program sadece YouTube üzerinden yayınlanacak.

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI 2022

2017 yılından bu yana televizyon ekranlarından yasaklanan Kısmetse Olur dijital olarak geri dönüyor. Kısmetse Olur: Aşkın Günü 12 Aralık Pazartesi günü saat 18:30'da YouTube ekranlarında 5 yılın ardından yeniden yayın hayatına başlayacak.

Kısmetse Olur kadın yarışmacıları isimleri; Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur

Kısmetse Olur erkek yarışmacıları isimleri; Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan ve Oğulcan

Cansel

Cansel, "Ben zaten bu tektaşı kendime alabiliyorum. Önemli olan bunu bana takabilecek bir erkek." ifadelerini kullandı.

Yaren

Yeni sezon yarışmacılarından Yaren, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Zeyd Gümüştutan

Kısmetse Olur yarışmacısı Zeyd Gümüştutan bir döneme damga vuran Göz6 yarışmasında Berna Keklikler ile yaşadığı aşk ile tanındı.

Aybüke Çangal

TikTok fenomeni olan Aybüke Çangal, boynunda yazılı olan çakal dövmesiyle tanınıyor.

Erhan Saffar

Asıl mesleği pırlantacılık olan Erhan Saffar, modellik yapmaktadır. En İyi Benim ve Doya Doya Moda programlarına katılmasıyla tanınmaktadır.