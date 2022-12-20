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Kısmetse Olur Furkan Can kimdir? Furkan Can Ağca kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur yeni yarışmacı kimdir?

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Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nin yeni bölümü bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni yarışmacısı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Furkan Can kimdir? Furkan Can Ağca kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur yeni yarışmacı kimdir? İşte detaylar...

Kısmetse Olur'da tepki çeken anlar! Kadın adaylar görür görmez çığlık atmaya başladıKısmetse Olur'da tepki çeken anlar! Kadın adaylar görür görmez çığlık atmaya başladı
Kısmetse Olur 9.bölüm fragmanı İZLE! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni fragman İZLE! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni fragman FULL HD İZLE!Kısmetse Olur 9.bölüm fragmanı İZLE! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni fragman İZLE! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni fragman FULL HD İZLE!

Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma Kısmetse Olur Aşkın Gücü, ekranlara geri döndü. Eleme bölümün yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni yarışmacısı araştırılmaya başlandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacısının hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Furkan Can kimdir? Furkan Can Ağca kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur yeni yarışmacı kimdir? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur.

Damat adayları: Zeyd, Bilek, Sedat, Serdar, Erhan, Erol ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR FURKAN CAN AĞCA KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü haftanın gala gecesinin ardından yeni yarışmacısının kim olduğu araştırılmaya başlandı. Kısmetse Olur'un yeni yarışmacısı Furkan Can Ağca, mankenlik yapmaktadır. Aybüke'ye talip olarak gelen Furkan Can diğer yarışmacılardan tepki görmüştür.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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