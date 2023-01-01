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Kısmetse Olur 19. Bölüm fragmanı İZLE! İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma ekranlara geri döndü. Kısmetse Olur yeni fragmanı merak konusu oldu. Kısmetse Olur fragman İZLE! Kısmetse Olur Aşkın Gücü 19. Bölüm fragman İZLE! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni fragman İZLE!

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölüm yayınlandı. Kısmetse Olur 12 Aralık'ta sadece YouTube üzerinden saat 18.30 başlayacaktır.

KISMETSE OLUR 19. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm fragmanı izleme linki araştırılıyor. Kısmetse Olur yarışmasından yeni bölüm fragmanı, 31 Aralık tarihinde izleyicileri ile buluştu.