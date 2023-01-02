Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni yarışmacısı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Eslem kimdir? Kısmetse Olur Eslem İnstagram hesabı! Eslem Sena kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kısmetse Olur 20.bölüm fragmanı İZLE! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmetse Olur yeni bölüm fragman İZLE!

Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma Kısmetse Olur Aşkın Gücü, ekranlara geri döndü. Kısmetse Olur'a yeni katılan yarışmacı araştırılmaya başlandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacısının hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Eslem kimdir? Kısmetse Olur Eslem İnstagram hesabı! Eslem Sena kaç yaşında, nereli?Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel ve Ayşenur.

Damat adayları: Zeyd, Bilek, Sedat, Serdar, Erhan, Erol ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR ESLEM KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni yarışmacılardan Eslem merak konusu oldu. Eslem Sena, 2001 yılında dünyaya gelmiştir. Kısmetse Olur Eslem İnstagram'da @esleemsena kullanıcı adıyla 18,8 bin takipçisi bulunmaktadır.