Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yarışmacıları tanıtan ilk fragman yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yarışmacıları merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Erhan kimdir? Kısmetse Olur Erhan İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Erhan mesleği ne? Kısmetse Olur Erhan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Yaren kimdir? Kısmetse Olur Yaren İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Yaren mesleği ne? Kısmetse Olur Yaren kaç yaşında, nereli?

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. Yarışmacıların tanıtıldığı fragmanın yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Erhan kimdir? Kısmetse Olur Erhan İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Erhan mesleği ne? Kısmetse Olur Erhan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ikinci tanıtım yayınlandı. Kısmetse Olur 12 Aralık'ta sadece YouTube üzerinden yayınlanacaktır. Haftanın 5 günü yayınlanacak olan Kısmetse Olur, saat 18.30'da başlayacaktır.

KISMETSE OLUR ERHAN KİMDİR?

Kısmetse Olur yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından yarışmacılardan Erhan merak konusu oldu. Erhan Saffar 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. Asıl mesleği pırlantacılık olan Erhan Saffar, modellik yapmaktadır. En İyi Benim ve Doya Doya Moda programlarına katılmasıyla tanınmaktadır.

KISMETSE OLUR ERHAN İNSTAGRAM HESABI!

Kısmetse Olur'un yeni yarışmacısı Erhan Saffar, İnstagram'da @erhansaffar kullanıcı adıyla 11,9 bin takipçisi bulunmaktadır.