Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni bölümü bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının eleme gününün ne zaman olacağı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur eleme ne zaman? Kısmetse Olur eleme hangi gün, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü haftanın finali ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara döndü. Kısmetse Olur Aşkın Gücü haftanın 6 günü YouTube üzerinden izleyiciyle buluşuyor Kısmetse Olur Aşkın Gücü eleme günü merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur eleme ne zaman? Kısmetse Olur eleme hangi gün, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü haftanın finali ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölümü yayınlandı. Kısmetse Olur 12 Aralık'ta sadece YouTube üzerinden saat 18.30'da yayınlanmaktadır.

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Eslem ve Ayşenur.

Damat adayları: Zeyd, Furkan, Bilek, Sedat, Serdar, Erhan, Erol ve Oğulcan.