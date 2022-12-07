5 yıllık aranın ardından 12 Aralık'ta geri dönecek olan Kısmetse Olur, yeni bölümleriyle YouTube'da yayınlanacak. Heyecanla beklenen program hakkında merak edilenler arasında ise Kısmetse Olur'da sansür olacak mı? sorusu yer alıyor. İşte merak edilenler...

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lk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Yarışmanın sosyal medya hesabından da merak edilen sorulara cevap verildi. Peki, Kısmetse Olur'da sansür olacak mı? Kısmetse Olur kurgu mu?

KISMETSE OLUR'DA SANSÜR OLACAK MI?

Sorulara cevap veren sayfa yönetici, kavgaların sansürsüz yayınlanacağını söyleyerek "Aşkın içinde kavga da var mutluluk da. Ama sansür yok" dedi. Yarışmanın kurgu olup olmadığıyla ilgili iddiaya da açıklık getiren yönetici, "Kurgu istesek dizi yapardık. Burada her şey gerçek" ifadelerini kullandı. Bir sosyal medya kullanıcısı da yeni bölümleri YouTube kanalında yayınlanacak olan yarışmada cinsel ilişkinin olup olmayacağını sordu. Bu soruya da cevap veren yönetici, sadece utangaç emoji kullanarak kafa karıştırdı. Sunuculuğunu Öykü Serter'in yapacağı yarışmada 9 erkek 9 kadın yarışmacı aynı evde kalarak birbirini tanımaya çalışacak. 5 yıl aranın ardından yeniden başlayan yarışma, 12 Aralık'ta Youtube kanalında yayınlanmaya başlayacak.