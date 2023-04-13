Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur yarışmacılarından Cansel'in gelinlikli paylaşımı sonrasında Cansel ve Oğulcan evlendi mi sorusu araştırılmaktadır. Peki, Kısmetse Olur Cansel ve Oğulcan evlendi mi? Cansel Ayanoğlu Oğulcan Yılmaz evlendi mi? İşte detaylar...

Fenomen evlendirme programı Kısmetse Olur Aşkın Gücü, hafta içi her gün YouTube kanalında izleyiciyle buluşmaktadır. Kısmetse Olur yarışmacılarından Cansel, İnstagram hesabından gelinlikle fotoğrafını paylaştı. Cansel Ayanoğlu'nun paylaşımı sonrasında Cansel ve Oğulcan evlendi mi sorusu araştırılmaktadır. Peki, Kısmetse Olur Cansel ve Oğulcan evlendi mi? Cansel Ayanoğlu Oğulcan Yılmaz evlendi mi? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI!

Gelin adayları: Lina, Sıla, Buse, Yaren, Cansel, Elif, Rotinda ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Ozan, Luca, Burak ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR CANSEL VE OĞULCAN EVLENDİ Mİ?

Kısmetse Olur yarışmacılarından Cansel'in gelinlikli paylaşımı sonrasında Cansel ve Oğulcan evlendi mi sorusu araştırılmaktadır. Kısmetse Olur programının ilk sezonu Batuhan ve Nur çiftinin evlenmesiyle sona ermişti. Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün bu sezonunda da Cansel ve Oğulcan'ın evlenmesi beklenmektedir. Cansel ve Oğulcan çiftinin düğünü olacak mı önümüzdeki bölümde belli olacaktır.