5 yıl aranın ardından geri dönen fenomen yarışma Kısmetse Olur yarışması yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarından Cansel Ayanoğlu'na ait olduğu iddia edilen mesajlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Peki, Kısmetse Olur Cansel ifşa olayı nedir? Cansel Ayanoğlu olayı ne? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Cansel kimdir? İşte detaylar...

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktalamıştı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen fenomen yarışma haftanın 6 günü YouTube kanalında yayınlanmaya başladı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarından Cansel Ayanoğlu'na ait olduğu iddia edilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da paylaşılan görüntüler araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Cansel ifşa olayı nedir? Cansel Ayanoğlu olayı ne? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Cansel kimdir? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ CANSEL KİMDİR?

Kısmetse Olur yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından yarışmacılardan Cansel merak konusu oldu. Cansel Ayanoğlu, 25 yaşında estetisyendir. Yeni sezon yarışmacılardan Cansel, "Ben zaten bu tektaşı kendime alabiliyorum. Önemli olan bunu bana takabilecek bir erkek." ifadelerini kullanmıştır. Cansel Ayanoğlu'nun bir çocuğu vardır.

KISMETSE OLUR CANSEL AYANOĞLU İNSTAGRAM HESABI!

Kısmetse Olur programının yeni sezon yarışmacılarından Cansel Ayanoğlu'nun İnstagram hesabı araştırılıyor. Cansel Ayanoğlu, @cansel.ayanoglu kullanıcı adıyla 56,3 bin takipçisi bulunmaktadır.

KISMETSE OLUR CANSEL İFŞA OLAYI NEDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni sezon yarışmacılarından Cansel Ayanoğlu, Twitter'da yapılan paylaşımlar sonrasında adından söz ettirdi. Cansel Ayanoğlu'na ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İlgili konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.