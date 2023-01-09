Kısmetse Olur Cansel estetiksiz hali! (VİDEO) Cansel Ayanoğlu estetiksiz hali nasıl? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Cansel estetik yaptırmadan önce nasıldı?

Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur yarışmacılarından Cansel'in hayatı merak konusu oldu. "Burnum estetik" repliğiyle sosyal medyada gündem olan Cansel Ayanoğlu'nun estetiksiz hali araştırılıyor. Peki, Kısmetse Olur Cansel estetiksiz nasıl? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Cansel estetik yaptırmadan önce nasıldı? İşte detaylar...

5 yıl aranın ardından YouTube'da yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur : Aşkın Gücü'nün yarışmacıları her yaptıklarıyla konuşulmaya devam ediyor. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma, haftanın 6 günü saat 18.30'da izleyicisiyle buluşuyor. Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacılardan Cansel'in hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Burun estetiğiyle sosyal medyada gündem olan Cansel Ayanoğlu'nun estetiksiz hali merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Cansel estetiksiz hali nasıl? Cansel Ayanoğlu estetik yaptırmadan önce nasıldı? İşte, Kısmetse Olur Cansel estetiksiz hali!

KISMETSE OLUR CANSEL KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni sezon yarışmacılardan Cansel'in hayatı araştırılmaya başlandı. Cansel Ayanoğlu, 25 yaşındadır. Yeni sezon yarışmacılardan Cansel, "Ben zaten bu tektaşı kendime alabiliyorum. Önemli olan bunu bana takabilecek bir erkek." ifadelerini kullanmıştır. Cansel Ayanoğlu'nun bir çocuğu vardır.

CANSEL AYANOĞLU MESLEĞİ NE?

Kısmetse Olur programında Oğulcan Yeter ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Cansel Ayanoğlu'nun mesleği merak konusu oldu. 25 yaşındaki Cansel Ayanoğlu, estetisyendir.