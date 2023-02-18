Kısmetse Olur Buse kimdir? Kısmetse Olur Buse İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü Buse mesleği ne, kaç yaşında?

Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni yarışmacısı Buse merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Buse kimdir? Kısmetse Olur Buse İnstagram hesabı ne? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Buse mesleği ne, kaç yaşında? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Ozan İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur programına yeni dahil olan Buse karakteri araştırılıyor. Yeni yarışmacı Buse'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Buse kimdir? Kısmetse Olur Buse İnstagram hesabı ne? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Buse mesleği ne, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Buse, Yaren, Cansel, Elif ve Ayşenur.

Damat adayları : Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Ozan, Batuhan ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR BUSE KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni yarışmacısı Buse'nin hayatı merak konusu oldu. Buse, 22 yaşında Sarıyer'de babasıyla yaşamaktadır. Bir dönem Sahne sanatları bölümünde okuyan Buse, bu yıl okulunu dondurduğunu söylemiştir. Yeni yarışmacının burcu boğa yükseleni ise akreptir.