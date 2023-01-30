Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kullanıcılar, Kısmetse Olur yeni bölüm linkini araştırılıyor. Peki, Kısmetse Olur bugün yok mu, neden yok? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Kısmetse Olur neden yok?İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma ekranlara geri döndü. Kısmetse Olur yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur bugün yok mu, neden yok? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Elif ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Erol ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölüm yayınlandı. Kısmetse Olur YouTube üzerinden saat 18.30 başlamaktadır.