Tanıtımının yayınlandığı ilk günden beri heyecanla beklenen evlilik programı Kısmetse Olur'un ilk bölümünün yayınlanmasıyla beraber büyük izleyici kitlesine hakim oldu. Kısa sürede gündemde yerini alan programın izleyicileri ise arama motorlarında Kısmetse Olur bugün yok mu? Kısmetse Olur hangi günler var? Kısmetse Olur ne zaman, nerede yayınlanıyor? sorularını araştırdı.

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Sunuculuğunu Öykü Serter'in yaptığı Kısmetse Olur : Aşkın Gücü programı büyük izleyici kitlesine hakim oldu. Dijital platformlarda yayınlanan Kısmetse Olur'un hangi günler yayınlandığı merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Kısmetse Olur bugün yok mu? Kısmetse Olur hangi günler var? Kısmetse Olur ne zaman, nerede yayınlanıyor?

KISMETSE OLUR BUGÜN YOK MU?

Kısmetse Olur programı Pazar günü hariç diğer günler ekranlara geliyor. 9 Ocak Pazartesi günü saat 18.30'da izleyici ile buluşacak.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ HANGİ GÜNLER VAR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 18.30'da dijital platformda ekranlara geliyor.