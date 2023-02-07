Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kısmetse Olur 49. bölüm linki araştırılıyor. Peki, Kısmetse Olur bugün var mı? Kısmetse Olur yok mu, neden yok? Kısmetse Olur Aşkın Gücü 49. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Kısmetse Olur 49.bölüm İZLE! İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma ekranlara geri döndü. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümü merak konusu oldu. Geçtiğimiz akşam yeni bölümünün yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur Aşkın Gücü 49.bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Kısmetse Olur bugün var mı? Kısmetse Olur yok mu, neden yok? Kısmetse Olur Aşkın Gücü 49. bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Elif ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Erol, Batuhan ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR BUGÜN VAR MI?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölümünün yayınlanmasının ardından bugün yok mu? sorusu araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sebebiyle Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün yayınlanmayacaktır.