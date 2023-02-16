Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Meydana gelen depremler sonrasında programa ara verilmişti. Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur bugün var mı? Kısmetse Olur ne zaman başlayacak? Kısmetse Olur Aşkın Gücü saat kaçta, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Kısmetse Olur 49.bölüm İZLE! 16 Şubat Kısmetse Olur yeni bölüm İZLE! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm izleme linki!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Meydana gelen depremler sonrasında Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına ara verilmişti. Fenomen yarışmanın 49.bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Kısmetse Olur programının yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur bugün var mı? Kısmetse Olur ne zaman başlayacak? Kısmetse Olur Aşkın Gücü saat kaçta, ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Elif ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Erol, Batuhan ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR BUGÜN VAR MI?

5 yıl aranın ardından geri dönen fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü bugün var mı? sorusu araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sebebiyle ara verilen Kısmetse Olur Aşkın Gücü, bu akşam yeni bölümüyle YouTube kanalında yayınlanacaktır.