Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni yarışmacısı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Bilgehan kimdir? Kısmetse Olur Bilgehan İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kimdir? İşte detaylar...

Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma Kısmetse Olur Aşkın Gücü, ekranlara geri döndü. Kısmetse Olur'a yeni katılan yarışmacı araştırılmaya başlandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacısının hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Bilgehan kimdir? Kısmetse Olur Bilgehan İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kimdir?Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Elif, Yaren, Cansel ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Serdar, Erhan, Erol ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR KİM ELENDİ?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü haftanın gala gecesinin ardından yeni yarışmacısının kim olduğu araştırılmaya başlandı. Kısmetse Olur yarışmasında oylama sonrasında Serdar ve Eslem eleme adayları oldu. Kutudan çıkan sonuç sonrasında geçen hafta programdan iki yarışmacı elendiği için bu hafta eleme gerçekleşmemiştir.

KISMETSE OLUR BİLGEHAN KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yeni yarışmacılardan Bilgehan merak konusu oldu. Bilgehan, kızlar evinde Simge'yi dansa kaldırmıştır. Gelin adayların dikkatini çeken Bilgehan kırmızı odada Ayşenur ile görüşmüştür.