Kısmetse Olur Berat kimdir? Kısmetse Olur Berat İnstagram hesabı! Berat Aksal kaç yaşında, nereli?

Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni yarışmacısı Berat merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Berat kimdir? Kısmetse Olur Berat İnstagram hesabı ne? Berat Aksal kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Berat İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur programına yeni dahil olan Rotinda karakteri araştırılıyor. Yeni yarışmacı Berat'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Berat kimdir? Kısmetse Olur Berat İnstagram hesabı ne? Berat Aksal kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Şeydanur, Simge, Buse, Yaren, Cansel, Elif, Rotinda ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Ozan, Batuhan, Berat ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR BERAT KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni yarışmacısı Berat'ın hayatı merak konusu oldu. Berat Aksal 23 yaşında modellik yapmaktadır. Yeni yarışmacı Berat, Cansel hakkında söylediği sözlerle Oğulcan'ın tepkisiniçekmiştir. Aksal,"Simge'yi çok güleryüzlü buldum ve dansa kaldırmak istedim" ifadelerini kullanmıştır.

KISMETSE OLUR BERAT İNSTAGRAM HESABI!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yeni yarışmacılarından Berat Aksal'ın İnstagram hesabı, @berataksal 20,3 bin takipçisi bulunmaktadır.