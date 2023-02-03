Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni yarışmacısı Batuhan merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Batuhan kimdir? Kısmetse Olur Batuhan İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü Batuhan mesleği ne, kaç yaşında? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Batuhan İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur programına yeni dahil olan Batuhan karakteri araştırılıyor. Batuhan Boz'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Batuhan kimdir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Batuhan mesleği ne, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Elif ve Ayşenur.

Damat adayları : Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Erol, Batuhan ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR BATUHAN KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni yarışmacısı Batuhan'ın hayatı merak konusu oldu. Batuhan Boz, 23 yaşında terazi burcudur. Modelim ve müzisyenim diyen Batuhan, taşımacılık üzerine olan bir ticari firmada çalışmaktadır. Aslen Ankaralı olan Batuhan Boz, 1.89 boyundadır.

KISMETSE OLUR BATUHAN İNSTAGRAM HESABI!



Kısmetse Olur yeni yarışmacısı Batuhan, İnstagram'da @batuhannnboz kullanıcı adıyla 49,7 bin takipçisi bulunmaktadır.