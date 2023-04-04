Kısmetse Olur Batuhan elendi mi, neden yok? 2023 Kısmetse Olur Batuhan Boz elendi mi?

Kısmetse Olur'un yeni bölümünde yarışmacılardan Batuhan'ın yer almamasının ardından "Kısmetse Olur Batuhan neden yok?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Batuhan elendi mi, neden yok? 2023 Kısmetse Olur Batuhan elendi mi? İşte detaylar...

Yayınlandığı günden beri trendlerde yer alan Kısmetse Olur, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar, yayınlanan yeni bölümlerde yarışmacılardan Batuhan'ın programda yer almamasının ardından "Batuhan elendi mi?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Batuhan elendi mi, neden yok? 2023 Kısmetse Olur Batuhan elendi mi? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR BATUHAN KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yarışmacılarından Batuhan Boz, 23 yaşında terazi burcudur. Modelim ve müzisyenim diyen Batuhan, taşımacılık üzerine olan bir ticari firmada çalışmaktadır. Aslen Ankaralı olan Batuhan Boz, 1.89 boyundadır.

KISMETSE OLUR BATUHAN ELENDİ Mİ?

Kısmetse Olur'un yeni bölümü sonrasında Batuhan elendi mi sorusu araştırılmaktadır. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında 98. bölümünde eleme gerçekleşmiştir. Yapılan oylama sonrasında erkek damat adaylarından Batuhan Boz eve veda eden isim olmuştur.