Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasıyla adını duyuran ve yakın zaman önce müstehcen görüntüleri ifşa olan Batuhan Boz, kimdir ve ne iş yaptığı gündeme geliyor. Kısmetse Olur Batuhan Boz kimdir, kaç yaşında ve Batuhan Boz ne iş yapıyor merak ediliyor. Peki, Kısmetse Olur Batuhan Boz kimdir, kaç yaşında? Batuhan Boz ne iş yapıyor?

Kısmetse Olur Batuhan Boz kimdir, kaç yaşında ve Batuhan Boz ne iş yapıyor merak ediliyor. YouTube kanalında yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasıyla tanınan Batuhan Boz'un müstehcen görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kısmetse Olur Batuhan Boz kimdir, kaç yaşında ve Batuhan Boz ne iş yaptığı gündeme geliyor. Kısmetse Olur Batuhan Boz kimdir, kaç yaşında? Batuhan Boz ne iş yapıyor? Detaylar haberimizdedir…

KISMETSE OLUR BATUHAN BOZ KİMDİR?

Kısmetse Olur yeni yarışmacısı Batuhan, İnstagram'da @batuhannnboz kullanıcı adıyla 115 bin takipçisi bulunmaktadır.

BATUHAN BOZ NE İŞ YAPIYOR?

Özel görüntüleri yayınlandıktan sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Batuhan Boz, "Merak etmeyin, bu videoları ben yüklüyorum zaten" diyerek herkesi şaşkına çevirmişti. Instagram üzerinden VIP üye olan takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Boz, "Şu an para kaynağın nereden geliyor?" sorusu üzerine "Taşımacılık ticareti, reklamcılık, cinsel ilişki film sektörü ve modellik" cevabını verdi.