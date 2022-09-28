Bir döneme damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur 2017 yılında ekranlara veda etmişti. Final yapmasının ardından aradan yıllar geçse de Kısmetse Olur programı adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak gündeme gelen haberlerden sonra Kısmetse Olur yeniden başlıyor mu? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur başlıyor mu? Kısmetse Olur ne zaman, nerede yayınlanacak? İşte detaylar...

2015 yılında yayınlanmaya başlayan evlilik programı Kısmetse Olur final yapmasının ardından yıllar geçse de gündemde yerini almaya devam ediyor. Bir döneme damga vuran Kısmet Olur 2017 yılında ekranlara veda etmişti. Kısmetse Olur programı ve yarışmacıları aradan yıllar geçse bile sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak gündeme gelen haberlerden sonra Kısmetse Olur yeniden mi başlıyor? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur başlıyor mu? Kısmetse Olur ne zaman, nerede yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR BAŞLIYOR MU?

Bir döneme damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kısmetse Olur başlat.tv adlı yeni dijital platformda tekrardan seyirciyle buluşacak.

KISMETSE OLUR NE ZAMAN, NEREDE YAYINLANACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kısmetse Olur programı yayın hayatına yeni başlayacak başlat.tv adlı dijital platformda yayınlanacak. Yayın tarihi hakkında resmi bir açıklama bulunmamaktadır.