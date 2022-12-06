Fenomen yarışma Kısmetse Olur'dan yarışmacıları tanıtan ilk fragman yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yarışmacıları merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Ayşenur kimdir? Kısmetse Olur Ayşenur İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Ayşenur kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Yaren kimdir? Kısmetse Olur Yaren İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Yaren mesleği ne? Kısmetse Olur Yaren kaç yaşında, nereli?

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. Yarışmacıların tanıtıldığı fragmanın yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Ayşenur kimdir? Kısmetse Olur Ayşenur İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Ayşenur kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ilk fragman yayınlandı. Kısmetse Olur 12 Aralık'ta sadece YouTube üzerinden yayınlanacaktır.

KISMETSE OLUR AYŞENUR KİMDİR?

Kısmetse Olur yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından yarışmacılardan Ayşenur merak konusu oldu. Özel güvenlik olan yarışmacı, yakın korumalık yapmaktadır.