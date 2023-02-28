Kısmetse Olur Ayşenur hasta mı? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Ayşenur hastalığı nedir? Ayşenur İnam sağlık durumu!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni bölümü sonrasında yarışmacılardan Ayşenur merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Ayşenur hasta mı? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Ayşenur hastalığı nedir? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur 62.bölümünün ardından yarışmacılardan Ayşenur'un sağlık durumu merak konusu oldu. Favori adayların belirleneceği bölümde Ayşenur İnam'ın fenalaştığı sahneleri yer almaktadır. Peki, Kısmetse Olur Ayşenur hasta mı? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Ayşenur hastalığı nedir? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR AYŞENUR KİMDİR?

Kısmetse Olur yeni bölümün yayınlanmasının ardından yarışmacılardan Ayşenur merak konusu oldu. Ayşenur, Özel güvenlik olan yarışmacı, yakın korumalık yapmaktadır. İnstagram'da @aysenurinam kullanıcı adıyla 50 bin takipçisi bulunmaktadır.

KISMETSE OLUR AYŞENUR HASTA MI?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü 62. bölümünde yarışmacılardan Ayşenur İnam'ın fenalaştığı görüntüler yer almaktadır. Favori adayların belirleneceği esnada fenalaşan Ayşenur İnam hakkında Sunucu Öykü Serter, "Ayşenur rahatsız olduğu için bugün gelmeyecektir" ifadelerini kullanmıştır. Ayşenur'un sağlık durumu Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni bölümünde belli olacaktır.