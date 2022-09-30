Kısmetse Olur programının yarışmacılarından Ayça Ekin Beğen, dün akşam sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında söylediği sözler gündem oldu. Canlı yayın sonrasında takipçileri Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumu merak edildi. Peki, Kısmetse Olur Ayça öldü mü? Ayça Ekin Beğen sağlık durumu nasıl? Kısmetse Olur Ayça canlı yayında ne dedi? Kısmetse Olur Ayça canlı yayın İZLE! İşte detaylar...

Kısmetse Olur Ayça öldü mü? Ayça Ekin Beğen sağlık durumu ne? Kısmetse Olur Ayça canlı yayında ne dedi? Ayça Ekin Beğen canlı yayın İZLE!

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programının yarışmacılarından Ayça Ekin Beğen dün akşam sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Canlı yayında "Bu son yayınım hakkınızı helal edin" cümlesini kurması sonrasında takipçileri Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumunu merak etti. Kullanıcılar, Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Ayça Ekin Beğen'in son durumunu araştırıyor. Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Ayça öldü mü? Ayça Ekin Beğen sağlık durumu nasıl? Kısmetse Olur Ayça canlı yayında ne dedi? Kısmetse Olur Ayça canlı yayın İZLE!

KISMETSE OLUR AYÇA ÖLDÜ MÜ?

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Ayça Ekin Beğen dün akşam Instagram hesabından canlı yayın açtı. Ayça Ekin Beğen canlı yayın açıp "Unutmayın sadece beni olur mu? Umrumda mı sence cehennem? Bana sadece hakkınızı helal edin, Allah yanınızda olsun sizi öpüyorum" diyerek yayını sonlandırdı. Ayça Ekin Beğen'in canlı yayından sonra hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

AYÇA EKİN BEĞEN SAĞLIK DURUMU NASIL?

YouTube'da Gıybet mi? kanalına çektiği videolarla tanınan Berkay Demirci, hastaneye kaldırılan Ayça Ekin Beğen'in yanına giderek son durumu takipçileriyle paylaştı. Demirci, "Ayça şu an çok daha iyi yatıp dinlenmesi lazım. Uyuyacak şimdi zor bir geceydi ama şükürler olsun şu an iyi." ifadelerini kullandı.

KISMETSE OLUR AYÇA CANLI YAYINDA NE DEDİ?

Kısmetse Olur yarışmacılarından Ayça Ekin Beğen canlı yayın açıp "Unutmayın sadece beni olur mu? Umrumda mı sence cehennem? Bana sadece hakkınızı helal edin, Allah yanınızda olsun sizi öpüyorum" diyerek yayını sonlandırdı.