Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Aybüke Çangal'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kısmetse Olur izleyicileri tarafından Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir'in ilişkisi araştırılıyor. Peki, Kısmetse Olur Aybüke Tolga ayrıldı mı, neden ayrıldı? Aybüke Çangal Tolga Kandemir ayrılık sebebi ne? İşte detaylar...

Bir dönem çektiği TikTok videolarında boynuna yazdırdığı Çakal dövmesiyle tanınan Aybüke Çangal, Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına gelin adayı olarak katılmıştı. Programda yaşadığı aşk ile adından söz ettiren Çangal, bir süre sonra Tolga Kandemir ile Kısmetse Olur yarışmasından ayrılmıştı. İkilinin aşkı dolu dizgin devam ederken Aybüke Çangal'ın yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Peki, Kısmetse Olur Aybüke Tolga ayrıldı mı, neden ayrıldı? Aybüke Çangal Tolga Kandemir ayrılık sebebi ne? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR AYBÜKE VE TOLGA YARIŞMADAN NEDEN AYRILDI?

Sunucu Öykü Serter Aybüke'nin yer almadığı bölümde seyircilere bilgi vermek için, "Maalesef geçerli bir mazaret bildirmedikleri halde çekime katılmayacaklarını bildiren Tolga ve Aybüke yarışma kuralları gereği yarışmadan diskalifiye edilmiştir" ifadelerini kullanmıştır. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına Aybüke ve Tolga veda ettiği için yeni bölümlerde yer almayacaklar.

KISMETSE OLUR AYBÜKE TOLGA AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

Kısmetse Olur yarışmasında yaşadıkları aşkla tanınan Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çiftinden sevenlerini üzecek haber geldi. Aybüke Çangal, Tolga Kandemir ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması üzerine fenomen çift ayrıldı mı? sorusu gündeme geldi. Gündeme gelen iddiaların ardından Aybüke Çangal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu açıklamayı hakettiğinizi düşünüyorum bir süredir olan beraberliğim sayı çerçevesinde bitmiştir. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.