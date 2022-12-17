Yayınlandığı tarihten itibaren birçok izleyicinin dikkatini çeken Kısmetse olur programında yer alan dikkat çeken yarışmacı, Kısmetse Olur Aybüke kimdir? Sorusu, izleyiciler tarafından merak ediliyor ve Kısmetse Olur Aybüke İnstagram hesabı ne? Sorusu araştırılıyor. Peki, Kısmetse Olur Aybüke kimdir? Kısmetse Olur yarışmacısı Aybüke kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur Aybüke İnstagram hesabı ne?

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Yarışmanın ekranlara geri dönmesi ile birlikte yeni yarışmacılar merak konusu oldu ve merak edilen isimlerden birisi de Kısmetse Olur Aybüke kimdir? Oldu. Peki, Kısmetse Olur Aybüke kimdir? Kısmetse Olur yarışmacısı Aybüke kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur Aybüke İnstagram hesabı ne?

KISMETSE OLUR AYBÜKE KİMDİR?

Aybüke Çangal, 25 Ekim 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir. İnstagram ve TikTok platformlarını oldukça aktif kullanan Aybüke'nin İnstagram platformu üzerinde 250 bin, TikTokplatformunda ise 1.3 Milyon takipçisi ve 66.9 Milyon beğenisi bulunmaktadır. Ayrıca ünlü TikTok fenomeni olan Aybüke Çangal, boynunda yazılı olan çakal dövmesiyle tanınmaktadır.