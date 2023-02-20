Kısmetse Olur'un yeni bölümünde yarışmacılardan Aybüke Çangal'ın yer almamasının ardından "Kısmetse Olur Aybüke neden yok?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Aybüke elendi mi, neden yok? Aybüke Çangal neden elendi? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Aybüke neden diskalifiye edildi? İşte detaylar...

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Yayınlandığı günden beri trendlerde yer alan Kısmetse Olur, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar, yayınlanan yeni bölümlerde yarışmacılardan Aybüke Çangal'ın programda yer almamasının ardından "Aybüke elendi mi?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Aybüke elendi mi, neden yok? Aybüke Çangal neden elendi? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Aybüke neden diskalifiye edildi? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR AYBÜKE KİMDİR?

Aybüke Çangal, 25 Ekim 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir. TikTok fenomeni olan Aybüke Çangal, bir dönem boynuna yazdırdığı çakal dövmesiyle tanınmıştır. Aybüke Çangal'ın İnstagram'da @aybukeeyiim kullanıcı adıyla 618 bin takipçisi bulunmaktadır.

KISMETSE OLUR AYBÜKE NEDEN ELENDİ?

Kısmetse Olur'un yeni bölümlerinde Aybüke Çangal'ın yarışmada yer almadığını gören kullanıcılar tarafından "Aybüke elendi mi?" sorusunu araştırıyor.Sunucu Öykü Serter Aybüke'nin yer almadığı bölümde seyircilere bilgi vermek için, "Maalesef geçerli bir mazaret bildirmedikleri halde çekime katılmayacaklarını bildiren Tolga ve Aybüke yarışma kuralları gereği yarışmadan diskalifiye edilmiştir" ifadelerini kullanmıştır.Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına Aybüke ve Tolga veda ettiği için yeni bölümlerde yer almayacaklar.