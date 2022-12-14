Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yemeğe çıkan ilk çift kim? Kısmetse Olur hangi çift yemeğe çıktı? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü son bölümde neler oldu?

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KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YEMEĞE ÇIKAN İLK ÇİFT KİM?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında yemeğe çıkan ilk çift belli oldu. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü damadından Serdar kendisine seçtiği bir gelin ile ilk akşam yemeğine çıkacak.

KISMETSE OLUR HANGİ ÇİFT YEMEĞE ÇIKTI?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışması yayınlandığı her bölümde gündeme geliyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında yemeğe çıkacak olan çift Serdar ve Şeydanur oldu.

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yayınlandığı son bölümde yemeğe çıkacak olan ilk çift belli oldu. Romantik akşam yemeğine çıkan çiftimiz Serdar ve Şeydanur oldu.

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur.

Damat adayları: Zeyd, Kaan Bilek, Sedat, Serdar, Erhan, Erol ve Oğulcan.