Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları kimdir? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI KİMDİR?

Gelin adayları:

Aybüke,

Şeydanur,

Simge,

Yeliz,

Yaren,

Cansel,

Tuğçe

Ayşenur

Damat adayları:

Zeyd,

Kaan Bilek,

Sedat,

Serdar,

Erhan,

Erol

Oğulcan

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Efsane geri dönüyor! Aşkın gücüne inanıyor musunuz? Bir ilişkide nasıl davranılır? Doğru bildiğimiz yanlışlar neler? 9 Kadın 9 Erkek bir araya gelecek... Artık Kısmetse Olur! Kısmetse Olur: Aşkın Gücü haftanın 6 günü Youtube kanalında saat 18:30'da yayınlanıyor.

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ SUNUCUSU KİMDİR?

Öykü Serter, 26 Şubat 1975'te Ankara'da dünyaya geldi. Sırasıyla TED Ankara Koleji, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Ayrıca kurbağalama branşında yüzücüdür. Capital Radio'da DJ olarak medya sektörüne girdi. Daha sonra Number 1 FM'de ve Cine5'teki 5T5 adlı programda görev aldı. Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı.

İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasında jüride Neslihan Yargıcı, İvana Sert, Hakan Akkaya ve Uğurkan Erez gibi ünlü isimler yer aldığı yapımda yine sunuculuğu Öykü Serter yapmıştı. Bir dönem Survivor Panorama programında moderatör ve sunuculuk yapan Serter, Son olarak 2021 yılında yayınlanan Şef Akademi programının sunuculuğunu yapmaktadır.

Öykü Serter, kurbağa branşında milli takım düzeyinde yarışan bir yüzücüdür. Yüzme dalında 250'si altın olmak üzere toplam 800 madalya kazanmıştır.

Öykü Serter