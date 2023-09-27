Kısmetse Olur Aşkın Gücü Tatiana kimdir, nereli? Tatiana İnstagram hesabı! Kısmetse Olur 2.sezon Tatiana kaç yaşında?
Kısmetse Olur 2. sezonunun dikkat çeken ismi Tatiana'nın kim olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor. Tatiana'nın Instagram hesabı da takipçilerin ilgisini çekiyor. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü Tatiana kimdir, nereli? Tatiana İnstagram hesabı! Kısmetse Olur 2.sezon Tatiana kaç yaşında? İşte detaylar...
Kısmetse Olur Aşkın Gücü, 2. sezonu yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşuyor. Birbirinden iddialı yarışmacının yer aldığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü hafta içi her gün YouTube kanalında yayınlanıyor. Yeni yarışmacılar arasında yer alan Tatiana merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü Tatiana kimdir, nereli? Tatiana İnstagram hesabı! Kısmetse Olur 2.sezon Tatiana kaç yaşında? Detaylar haberimizde...
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ TATİANA KİMDİR?
Tatiana Polo, Kısmetse Olur Aşkın Gücü 2.sezon yarışmacıları arasında yer almaktadır. Rus yarışmacı Tatiana 25 yaşındadır. Çukur dizisini izleyerek Türkçe öğrendiğini söylemiştir.
KISMETSE OLUR TATİANA İNSTAGRAM HESABI!
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarından Tatiana, İnstagram'da @polltanya kullanıcı adıyla 4.280 bin takipçisi bulunmaktadır.