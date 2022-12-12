Kısmetse Olur Aşkın Gücü sunucusu kim? Kısmetse Olur sunucusu Öykü Serter kimdir? Kısmetse Olur yeni sezon sunucusu kimdir?

Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün sunucusu merak konusu oldu. Kullanıcılar, Kısmetse Olur Aşkın Gücü sunucusu kimdir sorusunu araştırılıyor. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü sunucusu kim? Kısmetse Olur yeni sezon sunucusu kimdir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü sunucusu Öykü Serter kimdir? İşte detaylar...

Kısmetse Olur nerede çekiliyor? Kısmetse Olur evi nerede? Kısmetse Olur evinin dış görünüşü!

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma ekranlara dönüyor. Yeni sezonun ilk bölümünün ardından sunucusunun kim olduğu araştırılıyor. Kısmetse Olur yeni sunucusu merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü sunucusu kim? Kısmetse Olur yeni sezon sunucusu kimdir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü sunucusu Öykü Serter kimdir? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ilk fragman yayınlandı. Kısmetse Olur 12 Aralık'ta sadece YouTube üzerinden saat 18.30 başlayacaktır.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ SUNUCUSU KİM?

Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışma programının yeni sezonunda 9 kadın 9 erkek olacak. 2 yıl boyunca Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın yeni sunucusu ise Öykü Serter oldu.

KISMETSE OLUR SUNUCUSU ÖYKÜ SERTER KİMDİR?

Öykü Serter, 26 Şubat 1975'te Ankara'da dünyaya geldi. Sırasıyla TED Ankara Koleji, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Ayrıca kurbağalama branşında yüzücüdür.

Capital Radio'da DJ olarak medya sektörüne girdi. Daha sonra Number 1 FM'de ve Cine5'teki 5T5 adlı programda görev aldı. Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı.

İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasında jüride Neslihan Yargıcı, İvana Sert, Hakan Akkaya ve Uğurkan Erez gibi ünlü isimler yer aldığı yapımda yine sunuculuğu Öykü Serter yapmıştı. Bir dönem Survivor Panorama programında moderatör ve sunuculuk yapan Serter, Son olarak 2021 yılında yayınlanan Şef Akademi programının sunuculuğunu yapmaktadır.

Öykü Serter, kurbağa branşında milli takım düzeyinde yarışan bir yüzücüdür. Yüzme dalında 250'si altın olmak üzere toplam 800 madalya kazanmış. Öykü Serter, 1.67 boyunda ve 47 kilo