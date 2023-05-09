Kısmetse Olur Aşkın Gücü Sibel kimdir? Kısmetse Olur Sibel İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Sibel kaç yaşında, nereli?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yeni bölümü sonrasında yeni yarışmacı merak konusu oldu. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni yarışmacısı Sibel araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü Sibel kimdir? Kısmetse Olur Sibel İnstagram hesabı ne? Kısmetse Olur Sibel kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kısmetse Olur yeni yarışmacı kimdir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur programına yeni dahil olan Sibel karakteri araştırılıyor. Yeni yarışmacı Sibel'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü Sibel kimdir? Kısmetse Olur Sibel İnstagram hesabı ne? Kısmetse Olur Sibel kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Eslem, Buse, Büşra, Yaren, Cansel, Elif, Rotinda ve Şeyda

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Ozan, Luca, Batuhan, Berat ve Oğulcan

KISMETSE OLUR SİBEL KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni yarışmacısı Sibel'in hayatı merak konusu oldu. Programa yeni katılan Sibel, 29 yaşında kova burcudur. Almanya doğumlu olan yarışmacı, 5 yaşında Türkiye'ye gelmiştir. Asıl mesleği iç mimar olmasına rağmen butik işletmeciliği yapmaktadır.