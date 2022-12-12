Kısmetse Olur Aşkın Gücü saat kaçta? Kısmetse Olur yeni sezon ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman?

Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Kısmetse Olur Aşkın Gücü saat kaçta sorusunu araştırılıyor. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur yeni sezon hangi gün yayınlanacak? Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

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İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma ekranlara dönüyor. Yeni sezonun ilk bölümünün saat kaçta başlayacağı araştırılıyor. Kısmetse Olur yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur yeni sezon hangi gün yayınlanacak? Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ilk fragman yayınlandı. Kısmetse Olur 12 Aralık'ta sadece YouTube üzerinden saat 18.30 başlayacaktır.

KISMETSE OLUR YENİ SEZON YARIŞMACILARI KİM?

Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacılarının kimler olacağı merak konusu oldu. Kısmetse Olur yarışmacıları 7 gelin ve 7 damat adayından oluşmaktadır.