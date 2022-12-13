Tanıtımının yayınlandığı ilk günden beri heyecanla beklenen evlilik programı Kısmetse Olur'un ilk bölümü yayınlandı. Arama motorlarında ise Kısmetse Olur Aşkın Gücü her gün mü yayınlanıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler var? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde.

Sunuculuğunu Öykü Serter'in yaptığı Kısmetse Olur : Aşkın Gücü programı büyük izleyici kitlesine hakim oldu. Dijital platformlarda yayınlanan Kısmetse Olur'un hangi günler yayınlandığı merak edilenler arasında yer alıyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü her gün mü yayınlanıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler var?

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ HER GÜN MÜ YAYINLANIYOR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü, 12 Aralık Pazartesi günü saat 18.30'da Youtube kanalında yayınlanacak. Program sadece dijital platformda olacak.

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur.

Damat adayları: Zeyd, Kaan Bilek, Sedat, Serdar, Erhan, Erol ve Oğulcan.