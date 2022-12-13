Bir dönem kanal D ekranlarının fenomen programı olan kısmetse olur programı yeniden ekranlar geri dönüyor. Programın takipçileri Kısmetse olur aşkın gücü ne zaman başlayacak? Kısmetse olur aşkın gücü hangi kanalda yayınlanacak? Kısmetse olur aşkın gücü programının sunucusu kim? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, kısmetse olur aşkın gücü ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışması için heyecan dorukta. 9 kadın ve 9 erkeğin yer aldığı izdivaç programında yarışmacılar gerçek aşkı arayacaklar. Ünlü sunucu Öykü Sertalın sunacağı programa izleyicilerin ilgisi büyük. Peki, Kısmetse olur Aşkın gücü programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kısmetse olur aşkın gücü sunucusu kimdir? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü, 12 Aralık Pazartesi günü saat 18.30'da Youtube kanalında yayınlanacak. Program sadece dijital platformda olacak.

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur.

Damat adayları: Zeyd, Kaan Bilek, Sedat, Serdar, Erhan, Erol ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ SUNUCUSU KİMDİR?

Öykü Serter, 26 Şubat 1975'te Ankara'da dünyaya geldi. Sırasıyla TED Ankara Koleji, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Ayrıca kurbağalama branşında yüzücüdür. Capital Radio'da DJ olarak medya sektörüne girdi. Daha sonra Number 1 FM'de ve Cine5'teki 5T5 adlı programda görev aldı. Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı.

İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasında jüride Neslihan Yargıcı, İvana Sert, Hakan Akkaya ve Uğurkan Erez gibi ünlü isimler yer aldığı yapımda yine sunuculuğu Öykü Serter yapmıştı. Bir dönem Survivor Panorama programında moderatör ve sunuculuk yapan Serter, Son olarak 2021 yılında yayınlanan Şef Akademi programının sunuculuğunu yapmaktadır.

Öykü Serter, kurbağa branşında milli takım düzeyinde yarışan bir yüzücüdür. Yüzme dalında 250'si altın olmak üzere toplam 800 madalya kazanmıştır.