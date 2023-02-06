Kısmetse Olur 49.bölüm İZLE! Kısmetse Olur 49.bölüm ne zaman yayınlanacak? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm ne zaman?

Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölüm merak konusu oldu. Kısmetse Olur YouTube hesabında yeni bölümü göremeyen kullanıcılar 49.bölüm neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Kısmetse Olur 49.bölüm ne zaman yayınlanacak? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm ne zaman?

Kısmetse Olur 49.bölüm İZLE! İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma ekranlara döndü. Kısmetse Olur yeni bölümü merak konusu oldu. Kısmetse Olur Aşkın Gücü resmi YouTube hesabında yeni bölümü göremeyen kullanıcılar, 49.bölüm izleme linkini araştırıyor. Peki, Kısmetse Olur 49.bölüm ne zaman yayınlanacak? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Elif ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Erol, Batuhan ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölümleri YouTube üzerinden saat 18.30 yayınlanmaktadır.

KISMETSE OLUR 49.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölümünün yayınlanmasının ardından bugün yok mu? sorusu araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sebebiyle Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün yayınlanmayacaktır.