Kısmetse Olur 46. bölüm fragmanı İZLE! Kısmetse Olur Aşkın Gücü son bölüm ne oldu? Kısmetse Olur yeni bölüm fragman İZLE!

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Kısmetse Olur 46. bölüm fragmanı! İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma ekranlara geri döndü. Kısmetse Olur yeni fragmanı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kısmetse Olur yeni bölüm fragmanı!

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Elif ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Erol, Batuhan ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölüm yayınlandı. Kısmetse Olur YouTube üzerinden saat 18.30 başlamaktadır.

KISMETSE OLUR 46. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kısmetse Olur 45. bölüm fragmanı 2 Şubat Perşembe günü izleyicileri ile buluştu. Kısmetse Olur 46. bölüm fragmanını izlemek isteyen kullanıcılar, haberimiz içerisinden yeni bölüm fragmanına ulaşabilir.