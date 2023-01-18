Kısmetse Olur 33. bölüm fragmanı İZLE! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmetse Olur yeni bölüm fragman İZLE!

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"Poposu düştü" diye gündem olmuştu! Kısmetse Olur Yaren sessizliğini bir bozdu pir bozdu

Kısmetse Olur 33. bölüm fragmanı İZLE! İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma ekranlara geri döndü. Kısmetse Olur yeni fragmanı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kısmetse Olur yeni bölüm fragmanı!

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Eslem, Yeliz, Yaren, Cansel, Elif ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Serdar, Erhan, Erol, Bilgehan ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölüm yayınlandı. Kısmetse Olur YouTube üzerinden saat 18.30 başlamaktadır.

KISMETSE OLUR 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Kısmetse Olur 33. bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm fragmanı, resmi Youtube kanalı üzerinde 17 Ocak tarihinde izleyicileri ile buluştu.