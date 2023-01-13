Kısmetse Olur 29. Bölüm fragmanı İZLE! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmetse Olur yeni bölüm fragman İZLE!

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Kısmetse Olur 29. Bölüm fragmanı İZLE! İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma ekranlara geri döndü. Kısmetse Olur yeni fragmanı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmetse Olur yeni bölüm fragman İZLE!

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ NE ZAMAN, NEREDE YAYINLANIYOR?

Efsane geri dönüyor! Aşkın gücüne inanıyor musunuz? Bir ilişkide nasıl davranılır? Doğru bildiğimiz yanlışlar neler? 9 Kadın 9 Erkek bir araya gelecek... Artık Kısmetse Olur! Kısmetse Olur: Aşkın Gücü haftanın 6 günü Youtube kanalında saat 18:30'da yayınlanıyor.

KISMETSE OLUR 29. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Ekranların sevilen programı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 29. Bölüm fragmanı izleyicileri ile buluştu.

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur.

Damat adayları: Zeyd, Kaan Bilek, Sedat, Serdar, Erhan, Erol ve Oğulcan.