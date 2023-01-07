Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölüm merak konusu oldu. Kullanıcılar, Kısmetse Olur yeni bölüm linkini araştırılıyor. Kısmetse Olur 23. bölüm İZLE! 6 Ocak Kısmetse Olur yeni bölüm İZLE! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm FULL İZLE!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü 23. bölüm İZLE! İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma ekranlara döndü. Kısmetse Olur yeni bölümü merak konusu oldu. 6 Ocak Kısmetse Olur yeni bölüm İZLE! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm FULL İZLE! Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları : Aybüke, Şeydanur, Simge, Eslem, Yeliz, Yaren, Cansel ve Ayşenur.

Damat adayları: Zeyd, Bilek, Sedat, Serdar, Erhan, Erol ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölüm yayınlandı. Kısmetse Olur YouTube üzerinden saat 18.30 başlayacaktır.

KISMETSE OLUR 23. BÖLÜM İZLE!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Kısmetse Olur 23. bölümü Kısmetse Olur Aşkın Gücü YouTube kanalından yayınlanmaktadır.