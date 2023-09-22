Kısmetse Olur 2. Sezon yarışmacısı Onur kimdir, kaç yaşında? Onur İnstagram hesabı ne?
Kısmetse Olur 2. Sezon'un dikkat çeken yarışmacılarından Onur'un kim olduğu ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Yeni yarışmacının Instagram hesabı da takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki, Kısmetse Olur 2. Sezon yarışmacısı Onur kimdir, kaç yaşında? Onur İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...
Kısmetse Olur Aşkın Gücü 2. sezondan ilk tanıtımı yayınlandı. Birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yeni sezonu heyecanla bekleniyor. 9 Erkek 9 Kadının yer aldığı yarışma haftaiçi her gün YouTube kanalı üzerinden seyircisiyle buluşacak. 24 Eylül Pazar günü ekranlara gelecek yarışmanın 2.sezon yarışmacıları merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Onur kimdir, İnstagram hesabı nedir? soruları araştırılıyor. Peki, Kısmetse Olur 2. Sezon yarışmacısı Onur kimdir, kaç yaşında? Onur İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...
KISMETSE OLUR 2.SEZON YARIŞMACISI ONUR KİMDİR?
Onur Ateş, Kısmetse Olur 2.sezon yarışmacıları arasında yer almaktadır. Onur Ateş 26 yaşında başak burcudur. Tekirdağ'da yaşayan yeni yarışmacı barmenlik yapmaktadır.
KISMETSE OLUR ONUR İNSTAGRAM HESABI!
İnstagram'da @xonurates kullanıcı adıyla 2.001 takipçisi bulunmaktadır.