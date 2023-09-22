Kısmetse Olur 2. Sezon yarışmacısı Onur kimdir, kaç yaşında? Onur İnstagram hesabı ne?

Kısmetse Olur 2. Sezon'un dikkat çeken yarışmacılarından Onur'un kim olduğu ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Yeni yarışmacının Instagram hesabı da takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki, Kısmetse Olur 2. Sezon yarışmacısı Onur kimdir, kaç yaşında? Onur İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...