Kısmetse Olur 2.sezon yarışmacıları! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni sezon yarışmacıları kimler? İnstagram hesapları neler?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni sezonu ile ekranlara döndü. Yeni sezon yarışmacıları ve onların Instagram hesapları merak konusu oldu. İşte, Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yeni sezon yarışmacıları ve Instagram hesapları...
Kısmetse Olur Aşkın Gücü 2. sezonundan yeni bölüm yayınlandı. 9 erkek ve 9 kadın yarışmacının yer aldığı Kısmetse Olur programının yeni sezon ilk bölümü Pazar günü ekranlara geldi. Kısmetse Olur Aşkın Gücü 2.sezon yarışmacıları merak konusu oldu. Arama motorlarında Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacıları kimler sorgulatılıyor. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni sezon yarışmacıları kimler? İnstagram hesapları neler? Detaylar haberimizde...
KISMETSE OLUR 2.SEZON YARIŞMACILARI KİMLER?
Kadın yarışmacılar: Aynur, Beyzanur, Buse, Dilara, Hasret, Leyla, Rümeysa, Tatiana, Yeliz
Erkek yarışmacılar: Batuhan, Berke, Görkem, Mert, Murat, Oğuz, Oğuzhan, Onur, Ozan