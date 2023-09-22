Kısmetse Olur'un 2. sezon yarışmacısı Batuhan hakkında detaylar merak ediliyor. Batuhan'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve Instagram hesabı bilgileri araştırılıyor. Peki, Kısmetse Olur 2. sezon Batuhan kimdir, kaç yaşında? Batuhan İnstagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü 2. sezondan yeni tanıtımı yayınlandı. Birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yeni sezonu heyecanla bekleniyor. 9 Erkek 9 Kadının yer aldığı yarışma hafta içi her gün YouTube kanalı üzerinden seyircisiyle buluşacak. 24 Eylül Pazar günü ekranlara gelecek yarışmanın 2.sezon yarışmacıları merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Batuhan kimdir, İnstagram hesabı nedir? soruları araştırılıyor. Peki, Kısmetse Olur 2. sezon Batuhan kimdir, kaç yaşında? Batuhan İnstagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR 2.SEZON BATUHAN KİMDİR?

Batuhan Taşarası Kısmetse Olur Aşkın Gücü 2.sezon yarışmacıları arasında yer almaktadır. 31 Mayıs 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo Ve Televizyon bölümünden mezun olmuştur. BATT adıyla sosyal medya platformları arasında birçok şarkısı yer almaktadır. Son olarak Hakan Kılınç ile söylediği Habibi şarkısıyla adından söz ettirmiştir.

KISMETSE OLUR BATUHAN İNSTAGRAM HESABI!

Yeni sezon yarışmacılarında Batuhan Taşarası İnstagram'da @battasarasi kullanıcı adıyla 413 bin takipçisi bulunmaktadır.