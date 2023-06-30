Kısmet yeni bölüm yok mu, neden yok? 30 Haziran 2023 Kısmet dizisi bu akşam yeni bölüm var mı, yok mu, niye yok, haftaya mı? Fox TV yayın akışı!

Fox TV'nin sevilen yeni dizisi Kısmet normalde Cuma akşamları ekrana geliyor. Fakat bugün yayın akışında yeni bölümü gözükmedi. Bunun ardından vatandaşlar, Kısmet yeni bölüm yok mu, neden yok? 30 Haziran 2023 Kısmet dizisi bu akşam yeni bölüm var mı, yok mu, niye yok, haftaya mı? merak etti. Peki, Kısmet bugün yok mu, niye yok? Kısmet dizisi bu akşam var mı? İşte detaylar...

Kısmet, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 16 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği, senaryosunu Mahinur Ergun ve Yusuf Reha Alp'ın kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Kısmet yeni bölüm yok mu, neden yok? 30 Haziran 2023 Kısmet dizisi bu akşam yeni bölüm var mı, yok mu, niye yok, haftaya mı?

KISMET DİZİSİ BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜ YOK MU, NİYE YOK?

Dizinin bu akşam yeni bölümü olmayacak. Bayram haftası nedeniyle yeni bölümünün yayınlanmayacağı tahmin ediliyor. Dizi yeni bölümüyle hafta 7 Temmuz Cuma ekranlara gelecektir.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Küçük, tatlı flörtleşmeler

#Kısmet yeni bölümüyle 7 Temmuz Cuma 20.00'de FOX'ta."

FOX TV 30 HAZİRAN 2023 YAYIN AKIŞI

19:00 - Ana Haber

20:00 - Kısmet

22:30 - Ali Kundilli 2

KISMET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Mahallenin gözbebeği Avukat Doğan ile güzeller güzeli komşusu Melike'nin 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesi...Bazen kavuşmak için iki tarafın da çok sevmesi yeterli olmaz ama ayrılmak da "Kısmet" değildir.

KISMET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğan, Reis ve Taner'in kendisini 24 saat içinde infaz edeceğinden emin olduğu için annesinin dayatması ile Ceylan'ı ailesinden istemeye razı olur. Nilüfer, dükkanına gelen tebligat ile kocasının büyük bir borca battığını öğrenir ve eski bir tanıdıktan yardım istemeye karar verir. Melike, Taner'in kendisini aldattığını ispatlamak için Doğan'ı çok tehlikeli bir operasyona sürükler. Tükürüğünü almak için kaçırdıkları bebek başlarına büyük dertler açarken, Doğan tekrar Melike'nin büyüsüne kapılmaya başlar. Doğan, duyguları ile savaşırken Melike'nin Ceylan ile evlenme kararına karşı çıkması ile şoka girer.

KISMET OYUNCU KADROSU

Cem Gelinoğlu - Doğan Saka

Özge Özacar - Melike

Cenan Adıgüzel - Taner

Lale Mansur - Sema

Arif Pişkin - Namık

Serdar Orçin - Reis

Kerem Kupacı - Cevdet

Erdal Küçükkömürcü - Osman

Zeynep Kankonde - Melda

Yeliz Şar - Sezen

Ece Yaşar - Ceylan

Değer Soysal Alp - Nilüfer

Neşe Baykent - Nergis

Serhan Ernak - Muammer

Sezer Koç -

Göktuğ Yıldırım - Efe

Deniz Gürkan - Roza

Gökçe Şen - Ayşe

Nebi Tolga Yılmaz - Bilal

Naz Öngen - Fidan