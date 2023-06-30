Kısmet yeni bölüm yok mu, neden yok? 30 Haziran 2023 Kısmet dizisi bu akşam yeni bölüm var mı, yok mu, niye yok, haftaya mı? Fox TV yayın akışı!
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Fox TV'nin sevilen yeni dizisi Kısmet normalde Cuma akşamları ekrana geliyor. Fakat bugün yayın akışında yeni bölümü gözükmedi. Bunun ardından vatandaşlar, Kısmet yeni bölüm yok mu, neden yok? 30 Haziran 2023 Kısmet dizisi bu akşam yeni bölüm var mı, yok mu, niye yok, haftaya mı? merak etti. Peki, Kısmet bugün yok mu, niye yok? Kısmet dizisi bu akşam var mı? İşte detaylar...
Kısmet, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 16 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği, senaryosunu Mahinur Ergun ve Yusuf Reha Alp'ın kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Kısmet yeni bölüm yok mu, neden yok? 30 Haziran 2023 Kısmet dizisi bu akşam yeni bölüm var mı, yok mu, niye yok, haftaya mı?
Dizinin bu akşam yeni bölümü olmayacak. Bayram haftası nedeniyle yeni bölümünün yayınlanmayacağı tahmin ediliyor. Dizi yeni bölümüyle hafta 7 Temmuz Cuma ekranlara gelecektir.
Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:
"Küçük, tatlı flörtleşmeler
#Kısmet yeni bölümüyle 7 Temmuz Cuma 20.00'de FOX'ta."
- 19:00 - Ana Haber
- 20:00 - Kısmet
- 22:30 - Ali Kundilli 2
Mahallenin gözbebeği Avukat Doğan ile güzeller güzeli komşusu Melike'nin 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesi...Bazen kavuşmak için iki tarafın da çok sevmesi yeterli olmaz ama ayrılmak da "Kısmet" değildir.
Doğan, Reis ve Taner'in kendisini 24 saat içinde infaz edeceğinden emin olduğu için annesinin dayatması ile Ceylan'ı ailesinden istemeye razı olur. Nilüfer, dükkanına gelen tebligat ile kocasının büyük bir borca battığını öğrenir ve eski bir tanıdıktan yardım istemeye karar verir. Melike, Taner'in kendisini aldattığını ispatlamak için Doğan'ı çok tehlikeli bir operasyona sürükler. Tükürüğünü almak için kaçırdıkları bebek başlarına büyük dertler açarken, Doğan tekrar Melike'nin büyüsüne kapılmaya başlar. Doğan, duyguları ile savaşırken Melike'nin Ceylan ile evlenme kararına karşı çıkması ile şoka girer.
Cem Gelinoğlu - Doğan Saka
Özge Özacar - Melike
Cenan Adıgüzel - Taner
Lale Mansur - Sema
Arif Pişkin - Namık
Serdar Orçin - Reis
Kerem Kupacı - Cevdet
Erdal Küçükkömürcü - Osman
Zeynep Kankonde - Melda
Yeliz Şar - Sezen
Ece Yaşar - Ceylan
Değer Soysal Alp - Nilüfer
Neşe Baykent - Nergis
Serhan Ernak - Muammer
Sezer Koç -
Göktuğ Yıldırım - Efe
Deniz Gürkan - Roza
Gökçe Şen - Ayşe
Nebi Tolga Yılmaz - Bilal
Naz Öngen - Fidan