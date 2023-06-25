Kısmet Roza kimdir, nerelidir, instagram? Kısmet dizi Roza kaç yaşında? Deniz Gürkan kimdir, kaç yaşında?

Kısmet dizisi Roza Deniz Gürkan kimdir? FOX TV'de yayınlanan Kısmet dizisinde canlandırdığı Roza karakteriyle geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi sürdüren ünlü oyuncu Deniz Gürkan ile ilgili bilgiler sosyal medyada merak edildi. Peki Deniz Gürkan kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Cevaplar haberimizde..

KISMET ROZA KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDA?

Deniz Gürkan İstanbul Devlet Konservatuvarından mezun olmuştur. Aslen İzmirli'dir. Deniz Dalgıç Menajerlik şirketine kayıtlı olan oyuncu daha çok tiyatro ve heykelle uğraşmaktadır. İlk dizisi Aşkın Tarifi olmuştur. İzmirde doğan güzel oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda eğitim öğrenimini tamamlamıştır. Başarılı oyuncu bekardır ve 1.60m boyuda olup 60 kilodur. Instagram'da denizgurk ismiyle paylaşımlarına devam eden oyuncu Deniz Gürkan'ın bu mecrada 7681 takipçisi bulunmaktadır.