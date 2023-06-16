Kısmet dizisinin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. Fox Tv'nin yeni dizisi Kısmet'in oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Kısmet dizisinin oyuncuları kimler? Kısmet oyuncu kadrosu! Kısmet dizisi karakterleri kim? Kısmet oyuncuları gerçek isimleri ne? İşte detaylar...

Başrollerinde Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın yer aldığı Kısmet dizisi ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Fox Tv'nin yeni dizisi Kısmet'in oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. Farklı konusuyla dikkat çeken dizinin oyuncuları kimler merak konusu oldu. Peki, Kısmet dizisinin oyuncuları kimler? Kısmet oyuncu kadrosu! Kısmet dizisi karakterleri kim? Kısmet oyuncuları gerçek isimleri ne? Detaylar haberimizde...

KISMET DİZİSİ KONUSU NE?

Mahallenin gözbebeği Avukat Doğan ile güzeller güzeli komşusu Melike'nin 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesi...Bazen kavuşmak için iki tarafın da çok sevmesi yeterli olmaz ama ayrılmak da "Kısmet" değildir.

KISMET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kısmet dizisinin oyuncu kadrosunda Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Cenan Adıgüzel, Lale Mansur, Arif Pişkin, Serdar Orçin, Kerem Kupacı, Erdal Küçükkömürcü, Zeynep Kankonde, Yeliz Şar, Ece Yaşar, Değer Soysal Alp, Neşe Baykent, Serhan Ernak, Sezer Koç, Göktuğ Yıldırım, Deniz Gürkan, Gökçe Şen, Nebi Tolga Yılmaz, Naz Öngen gibi ünlü isimler yer almaktadır.