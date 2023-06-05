Fox Tv'nin yeni dizisi Kısmet'in ilk tanıtımı yayınlandı. Dizinin ilk fragmanı sonrasında konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kısmet dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Peki, Kısmet dizisi oyuncuları kimler? Kısmet oyuncu kadrosu! Kısmet dizisi konusu ne? İşte detaylar...

Başrollerinde Cem Gelinoğlu ve Özge Azacar'ın yer aldığı Kısmet dizisi seyiricisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanacak dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Merak uyandıran tanıtım sonrasında kullanıcılar tarafından Kısmet dizisinin konusu araştırılmakta. Yeni dizinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Kısmet dizisi oyuncuları kimler? Kısmet oyuncu kadrosu! Kısmet dizisi konusu ne? Detaylar haberimizde...

KISMET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kısmet dizisinin oyuncu kadrosunda Cem Gelinoğlu, Lale Mansur, Özge Azacar, Cenan Adıgüzel, Arif Pişkin, Kerem Kupacı ve Serdar Orçin isimleri yer almaktadır.

KISMET DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fox Tv ekranlarında yayınlanacak Kısmet dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Kısmet dizisinin fragmanında "Yakında" yazısı yer almaktadır. Dizinin kesin yayın tarihi hakkında henüz bilgi yer almamaktadır.

KISMET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Mahallenin gözbebeği Avukat Doğan ile güzeller güzeli komşusu Melike'nin 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesi...Bazen kavuşmak için iki tarafın da çok sevmesi yeterli olmaz ama ayrılmak da "Kısmet" değildir.