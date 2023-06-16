Kısmet dizisinin çekimlerinin nerede yapıldığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Fox Tv'nin yeni dizisi Kısmet'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Kısmet dizisi nerede çekiliyor? Kısmet hangi il ve ilçede çekiliyor? Kısmet dizisinin çekimleri nerede yapılıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın yer aldığı Kısmet dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Fox Tv'nin yeni dizisi Kısmet nerede çekiliyor merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kısmet dizisinin çekimlerinin yapıldığı yer araştırılıyor. Peki, Kısmet dizisi nerede çekiliyor? Kısmet hangi il ve ilçede çekiliyor? Kısmet dizisinin çekimleri nerede yapılıyor? Detaylar haberimizde...

KISMET DİZİSİ KONUSU NE?

Mahallenin gözbebeği Avukat Doğan ile güzeller güzeli komşusu Melike'nin 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesi...Bazen kavuşmak için iki tarafın da çok sevmesi yeterli olmaz ama ayrılmak da "Kısmet" değildir.

KISMET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kısmet dizisinin çekimleri başta Beykoz olmak üzere İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştiği bilinmektedir.